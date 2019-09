"La squadra ha fatto abbastanza bene, ma dobbiamo ancora trovare altre soluzioni. Possiamo e dobbiamo migliorare, c'è l'applicazione per fare le cose per bene". Cosi' Paolo Nicolato commenta, ai microfoni della Rai, il suo esordio da ct dell'Under 21 con la vittoria sulla Moldavia in amichevole. "Nel primo tempo li abbiamo fatti correre, poi nella ripresa abbiamo trovato una squadra più stanca. Merito a chi ha giocato dall'inizio", ha aggiunto il ct. Molti dei giocatori in squadra sono reduci dall'avventura nella nazionale Under 20 proprio con Nicolato. "Sono ragazzi speciali, se continuano così potranno togliersi grandi soddisfazioni. Troveremo ancora delle difficoltà ma lavorando proveremo a superarle piano piano", ha concluso il neo ct dell'Under 21.