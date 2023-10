Italia Under 21, ct Nunziata: "Gesto di Nasti folle, ma ha capito"

UNDER 21

Il commissario tecnico dell'Under 21 ha parlato anche del caso scommesse: "Possono diventare una malattia"

L'Italia Under 21 affronterà i pari età della Norvegia a Bolzano verso Euro 2025 di categoria, ma in attacco non ci sarà Marco Nasti dopo l'esclusione per aver rotto il setto nasale a Ruggeri in allenamento. "Un gesto folle da parte sua - ha commentato il ct Nunziata -, non poteva restare in gruppo. Però Ruggeri, invece, ha dimostrato grande attaccamento volendo restare nonostante la frattura. E' stata una pagina non bella".

Nasti, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Bari, è uno dei giocatori più promettenti per quanto riguarda il reparto offensivo azzurro, ma la gravità del gesto in allenamento verso un compagno di squadra è stata troppa per evitare una punizione. Un suo ritorno nel gruppo azzurro però non è da escludere in futuro: "La cosa importante è che si sia reso conto della gravità del fatto - ha assicurato Nunziata -. Non è quel tipo di ragazzo, non so cosa gli sia preso in quel momento ma spero che gli serva per migliorare. Era molto dispiaciuto".

Sul campo gli Azzurrini affrontano la Norvegia, selezione ricca di qualità: "Sarà una partita dura da giocare al massimo. E' una partita fondamentale per il nostro cammino e pensiamo solo a vincere. Sicuramente questa è una Norvegia diversa dal solito con giocatori di talento soprattutto da metà campo in su".

Vedi anche Calcio Italia Under 21, setto nasale rotto a Ruggeri: Nasti escluso dai convocati

Infine il ct Nunziata ha commentato il caso scommesse che sta scuotendo il calcio italiano: "Non è una bella pagina, ma ritengo che sia una malattia e come tale vada curata. Diamo una mano a questi ragazzi per farglielo capire".