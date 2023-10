Italia Under 21, setto nasale rotto a Ruggeri: Nasti escluso dai convocati

IL FATTO

Il ct Carmine Nunziata ha escluso l'attaccante dalla lista dei convocati per motivi disciplinari. Immediate le scuse: "Occasione per crescere"

© Getty Images Ore complicate per la Nazionale italiana di calcio, a tutti i livelli. Marco Nasti, attaccante del Bari in prestito dal Milan, è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Italia Under 21 per motivi disciplinari. Nasti ha dato un pugno a Ruggeri rompendogli il setto nasale in un litigio nel ritiro azzurro. Per l'attaccante niente sfida contro la Norvegia e ritorno immediato al proprio club. Anche l'esterno ha lasciato il ritiro ed è già tornato a Bergamo per curarsi.

"Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra". Così su Instagram Marco Nasti dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per un litigio con un compagno di squadra. "Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita", aggiunge il ventenne giocatore del Bari.