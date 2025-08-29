Logo SportMediaset
Calcio

Italia Under 19: triplo test amichevole in Croazia

29 Ago 2025 - 08:07

Dopo il doppio test amichevole contro l'Albania a Novarello - una netta vittoria per 4-1 e un pareggio per 1-1 - la Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Croazia, padrona di casa, mercoledì 3 settembre (ore 17) e la Germania sabato 6 settembre (ore 17), entrambe al City Stadium di Koprivnica, prima di sfidare la Cechia martedì 9 settembre (ore 11) al Podturen Stadium di Podturen, in un torneo quadrangolare asimmetrico (cechi e tedeschi disputeranno soltanto due partite, poiché non si affronteranno tra loro). Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007 eccetto due classe 2008: il centrocampista dello Spezia, Christian Comotto, e l'attaccante del Milan, Simone Lontani. Ieri, intanto, è stata ufficializzata la doppia amichevole contro la Scozia, in programma giovedì 10 ottobre allo Stadio 'Antonio Molinari' di Campobasso e domenica 13 ottobre allo Stadio 'Mario Lancellotta' di Isernia. Altri due test in vista della prima fase di qualificazione all'Europeo, prevista dal 12 al 18 novembre, che vedrà l'Italia ospitare il Gruppo 9, formato da Bosnia ed Erzegovina, Moldova e Polonia.

