Napoli, cambia speaker al Maradona: intrattenimento a società di Geolier

Cambia la voce dello stadio Maradona, casa del Napoli: la società guidata da Aurelio de Laurentiis ha infatti salutato lo speaker Daniele 'Decibel' Bellini affidando la gestione dell'intrattanimento nelle partite casalinghe alla Golden Boys guidata da Geolier e dal fratello, Gaetano Palumbo, ceo della società. Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all'organizzazione del palinsesto musicale completo. La società è stata creata dai fratelli Palumbo per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L'artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film 'Sarò con te' ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025. Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell'anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona. La SSC Napoli "coglie l'occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club". Si legge nel comunicato del club. Bellini, voce del San Paolo-Maradona dal marzo 2010, ha postato sui suoi social una storia su sfondo nero: 'Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta', corredata da un cuore rosso in chiusura.