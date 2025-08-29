Logo SportMediaset
Calcio

West Nile, intervento di disinfestazione allo stadio Maradona

29 Ago 2025 - 09:14

Il Comune di Napoli ha effettuato un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare di tipo anti-larvale e adulticida allo stadio Diego Armando Maradona, in vista della partita tra Napoli e Cagliari che si disputerà sabato. L'Amministrazione comunale, in stretto coordinamento con l'Asl Napoli 1 e gli altri soggetti coinvolti, sta portando avanti una serie di azioni preventive per la tutela della salute pubblica e la sicurezza ambientale, in linea con le direttive fornite dal Ministero della Salute, dalla Regione Campania e dalla Prefettura per il contrasto al virus West Nile. Come annunciato dall'assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, sono in corso, infatti, numerosi interventi di disinfestazione straordinaria anche nei parchi della città. Queste operazioni sono realizzate in collaborazione con la "task force decoro" voluta dal sindaco Gaetano Manfredi.

11:02
Europei femminili, Uefa: Italia ritira candidatura per edizione 2029
10:00
Salta partnership Ssc Napoli-Geolier per speaker al Maradona
09:14
West Nile, intervento di disinfestazione allo stadio Maradona
08:07
Italia Under 19: triplo test amichevole in Croazia
08:06
Il Napoli, cambia speaker al Maradona: intrattenimento a società di Geolier