ITALIA U21, PIO ESPOSITO: "COPN LA FRANCIA GIOCATO A VISO APERTO"

Neanche una settimana fa, Pio Esposito ha giocato e segnato a casa sua, con un'altra maglia. Potrebbe succedere ancora martedì, perché Pio giocherà di nuovo in quella che è diventata casa sua, con un'altra maglia. Sono giorni di emozioni forti per l'attaccante della Nazionale Under 21 e dello Spezia, entrato ieri a partita in corso nell'amichevole contro la Francia e che si prepara per il secondo test di questa finestra di novembre, in programma martedì contro l'Ucraina allo stadio 'Alberto Picco'. "Quella contro la Francia è stata una partita difficile, contro un avversario forte fisicamente e tecnicamente - sottolinea Esposito a figc.it dal ritiro di Tirrenia -. Ma abbiamo giocato a viso aperto, dimostrando di essere anche noi a un ottimo livello". Lo stesso raggiunto dal terzo dei fratelli Esposito in questo inizio di stagione: sei gol in Serie B, già il doppio di tutti quelli segnati lo scorso anno, più quattro nel 7-0 di Latina a San Marino. "Meglio di così sarebbe stato difficile iniziare: è un momento bellissimo, ma non smetto di lavorare ogni giorno".