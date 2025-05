Il rettore di Bologna, grande emozione per la Coppa Italia

"È stata una grande emozione. Ero un in giro per la città, vedere tanta festa è stato davvero un bel momento per tutta Bologna". Così il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, descrive la sua gioia per la vittoria del Bologna in Coppa Italia contro il Milan. "Non sono riuscito ad andare a Roma ieri, ma l'ho vissuta da qua - aggiunge a margine di un evento - È stato davvero bello ieri sera. Quando hanno segnato ero in via Zamboni. È stata un'azione un po' lunga, quindi si sentivano crescere le urla delle persone. Allora siamo entrati in un pub e abbiamo visto il gol praticamente in diretta", racconta il rettore.