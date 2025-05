Italia U21, i 28 convocati per il ritiro in vista degli Europei

Venticinque anni dopo la trionfale notte di Bratislava, quando la doppietta di Andrea Pirlo nella finale con la Repubblica Ceca regalò all'Italia il quarto dei cinque titoli continentali della sua storia, la Nazionale Under 21 si appresta a tornare in Slovacchia per la fase finale del Campionato Europeo.Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 28 calciatori per il raduno di preparazione al torneo in programma da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico, a cui da lunedì 2 giugno seguirà un secondo raduno al CPO di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia, fissata nel pomeriggio di domenica 8 giugno. Ed entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno Nunziata sarà chiamato a ufficializzare alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il Campionato Europeo. Prima chiamata in Nazionale Under 21 per il difensore del Parma Giovanni Leoni, mentre l'attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito - ieri a segno in occasione del successo dei liguri in casa del Catanzaro nell'andata delle semifinali dei play off di Serie B - si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club di appartenenza.