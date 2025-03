Italia U19, i 20 convocati per Elite Round qualificazione europei

Il sogno di poter bissare il titolo europeo Under 19 del 2023 passa per la Calabria. Tra Crotone e Catanzaro, gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini saranno impegnati da mercoledì 19 a martedì 25 marzo nell'Elite Round di qualificazione alla fase finale della competizione, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno. Un solo posto in palio, con l'Italia - che ha chiuso prima, a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 8 della prima fase - che mercoledì 19 affronterà a Crotone la Lettonia all'esordio prima di sfidare a Catanzaro le due finaliste dell'Europeo 2024, Spagna (sabato 22) e Francia (martedì 25). Le restanti tre partite si disputeranno a Cosenza, con lo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' che mercoledì 19 alle 14 ospiterà la rivincita della finale tra spagnoli e francesi, vinta 2-0 a Belfast dalla Spagna nel luglio scorso grazie alle reti di Iker Bravo e Assane Diao, due calciatori che militano nell'attuale Serie A con Udinese e Como. Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si giocheranno infine al centro sportivo 'Real Cosenza'.