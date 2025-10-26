Logo SportMediaset

Calcio

Italia U19 femminile, Azzurrine sconfitte nel test contro Danimarca

26 Ott 2025 - 20:21

Dopo la vittoria di giovedì scorso, la Nazionale Under 19 Femminile è stata sconfitta 3-1 dalla Danimarca nella seconda amichevole disputata al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. In svantaggio nel primo tempo, le Azzurrine erano riuscite a pareggiare grazie al secondo gol in due partite di Rosanna Ventriglia, ma due reti a distanza di tre minuti (tra il 18' e il 21' del secondo tempo) sono costate la sconfitta alla squadra di Nicola Matteucci. "In queste due partite abbiamo sperimentato diverse situazioni che potranno capitarci durante i gironi di qualificazione all'Europeo, per questo penso sia stato un raduno utilissimo - l'analisi dell'allenatore dell'Italia -. Nella prima abbiamo dovuto gestire un vantaggio, nella seconda abbiamo invece dovuto ritrovare compattezza dopo un gol subito".

