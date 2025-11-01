Italia U18, il ct Favo verso i Mondiali: "Orgogliosi di rappresentare il Paese"

Nel Gruppo A, l'Italia affronterà Bolivia, Qatar e Sudafrica. La partita inaugurale, lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali / 16.45 italiane, diretta su Rai Sport) sul campo 7 dell'Aspire Zone di Doha, contro i padroni di casa, profuma già di storia. "Non sarà facile - spiega Favo -. Il Qatar è una Nazionale che si allena come un club, lavora insieme ogni giorno e prepara questo Mondiale da tempo. È il loro Mondiale. Ma sono sicuro che faremo una buonissima partita e che approcceremo bene". Il tecnico azzurro conosce la delicatezza del momento. Sa che per questi ragazzi, nati nel 2008, ogni passo è una prima volta. Eppure, negli occhi dei suoi giocatori, ha visto qualcosa di diverso: fame, serenità e consapevolezza. "I ragazzi sono molto motivati. L'unica cosa che può sorprenderci è un po' di emozione. Sono una squadra con dei valori e sono convinto che faremo una bellissima competizione. Sono contento di partecipare a una manifestazione del genere, perché, come ho detto ai ragazzi, questa è un'opportunità che non viene concessa a tutti: devono essere orgogliosi di giocare un Mondiale con la maglia dell'Italia". E poi, un sogno da inseguire: "Spero di arrivare ai quarti di finale (il miglior piazzamento della storia azzurra fino a oggi, ndr), per poi provare ad andare ancora più avanti. Non si fanno i sacrifici per nulla: questi ragazzi lasciano la scuola e le famiglie per essere qui. Ci teniamo a ben figurare".