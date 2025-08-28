Italia U17, dal 4/9 torneo internazionale in Portogallo

Dopo aver travolto l'Albania in amichevole all'esordio a Coverciano (due vittorie: 4-1 e 6-0), il cammino della Nazionale di calcuio U17 proseguirà con un torneo internazionale, in programma dal 4 al 9 settembre in Portogallo, dove affronterà i padroni di casa portoghesi, la Serbia e la Scozia. Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2009, ad eccezione di tre classe 2010: Alessandro Ghiotto, difensore della Juventus; Mattia Guaglianone, centrocampista della Roma; e Roberto Scaglione, trequartista del Genoa. Gli Azzurrini esordiranno giovedì 4 settembre (ore 11 locali, ore 12 italiane) all'Estádio Municipal 'Manuela Machado' di Viana do Castelo contro il Portogallo. Successivamente affronteranno la Serbia sabato 6 settembre (ore 15 locali, ore 16 italiane) all'Estádio Municipal da Coutada di Arcos de Valdevez e la Scozia martedì 9 settembre (ore 10 locali, ore 11 italiane), di nuovo a Viana do Castelo. La manifestazione rappresenta un'ulteriore tappa di avvicinamento alla prima fase di qualificazione all'Europeo, in programma dal 1° al 7 ottobre, che vedrà l'Italia impegnata nel Gruppo 1 insieme a Montenegro, Ucraina e ai padroni di casa dell'Estonia, che ospiteranno anche la fase finale del torneo continentale nel 2026. Questo l'elenco dei convocati: portieri Alessandro Bianchi (Milan), Tommaso Mazzi (Fiorentina); difensori Giampaolo Bonifazi (Roma), Anas Dauda Iddrisa (Stoke City), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Davide Rigo (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovica Varali (Hellas Verona); centrocampisti Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Roberto Scaglione (Genoa); attaccanti Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).