Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Europa League, il sorteggio: Roma in prima fascia, Bologna ultima

28 Ago 2025 - 23:21

Alle 13 di venerdì 29 agosto si terranno i sorteggi del girone unico di Europa League. Ecco le fasce:

POT 1
Roma (Italia)
Porto (Portogallo)
Rangers (Scozia)
Feyenoord (Olanda)
Lille (Francia)
Dinamo Zagabria (Croazia)
Real Betis (Spagna)
Salisburgo (Austria)
Aston Villa (Inghilterra)

POT 2
Fenerbahce (Turchia)
Braga (Portogallo)
Stella Rossa (Serbia)
Lione (Francia)
PAOK (Grecia)
Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)
Ferencvaros (Ungheria)
Celtic (Scozia)
Maccabi Tel Aviv (Israele)

POT 3
Young Boys (Svizzera)
Basilea (Svizzera)
Midtjylland (Danimarca)
Friburgo (Germania)
Ludogorets (Ungheria)
Nottingham Forest (Inghilterra)
Sturm Graz (Austria)
FCSB (Romania)
Nizza (Francia)

POT 4
Bologna (Italia)
Celta Vigo (Spagna)
Stoccarda (Germania)
Panathinaikos (Grecia)
Malmo (Svezia)
Go Ahed Eagles (Olanda)
Utrecht (Olanda)
Genk (Belgio)
Brann (Norvegia)

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:50
Ziolkowski, assist ed espulsione nell'ultima partita col Legia: adesso la Roma
Pulisic
23:42
Il Milan perde i pezzi: si ferma anche Pulisic, a Lecce in panchina
23:31
Il Besiktas esonera Solskjaer: fatale l'eliminazione in Conference
23:25
Nuove leghe, stadi e partner in EA Sports FC 26
23:21
Europa League, il sorteggio: Roma in prima fascia, Bologna ultima