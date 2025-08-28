Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Dzeko: "Il gol è la medicina più bella"

28 Ago 2025 - 22:27
© ansa

© ansa

Edin Dzeko ha commentato così la vittoria della sua Fiorentina sul Polissya, valsa la qualificazione alla fase campionato di Conference League: "Ho fatto la carriera da prima punta, ma negli ultimi anni mi è piaciuto più venire incontro, è un plus per la squadra perché quando siamo in difficoltà dico loro di buttarla su che io la posso tenere - ha spiegato il bomber bosniaco a Sky -. Il gol è la medicina più bella, specie quando vinci una partita così. Vincere aiuta a vincere. La Conference? È sempre una coppa Europea e la Fiorentina ne sa qualcosa. Si gioca ogni tre o quattro giorni e quindi il mister ci ruoterà, abbiamo la squadra per andare più avanti possibile".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:25
Nuove leghe, stadi e partner in EA Sports FC 26
23:21
Europa League, il sorteggio: Roma in prima fascia, Bologna ultima
23:20
Conference League: sfuma sogno della Virtus San Marino, fuori da gironi
22:27
Fiorentina, Dzeko: "Il gol è la medicina più bella"
22:01
Argentina: quattro "italiani" tra i convocati di Scaloni