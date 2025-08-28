Fiorentina, Dzeko: "Il gol è la medicina più bella"

Edin Dzeko ha commentato così la vittoria della sua Fiorentina sul Polissya, valsa la qualificazione alla fase campionato di Conference League: "Ho fatto la carriera da prima punta, ma negli ultimi anni mi è piaciuto più venire incontro, è un plus per la squadra perché quando siamo in difficoltà dico loro di buttarla su che io la posso tenere - ha spiegato il bomber bosniaco a Sky -. Il gol è la medicina più bella, specie quando vinci una partita così. Vincere aiuta a vincere. La Conference? È sempre una coppa Europea e la Fiorentina ne sa qualcosa. Si gioca ogni tre o quattro giorni e quindi il mister ci ruoterà, abbiamo la squadra per andare più avanti possibile".