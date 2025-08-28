Nuove leghe, stadi e partner in EA Sports FC 26

Questi aggiornamenti riflettono il costante impegno di EA SPORTS FC nel promuovere sia il calcio maschile sia quello femminile. I rinnovi delle licenze includono la Barclays Women's Super League, la D1 Arkema, la UEFA Women's Champions League e la UEFA Women's EURO, oltre alla continuazione delle partnership con Club di alto livello come l'Olympique Lyonnais Féminin. Le novità, tra cui Chelsea Women e FC Bayern Women, rafforzano ulteriormente la rappresentanza a livello globale di atlete appartenenti al calcio femminile d’élite in EA SPORTS FC. «Il potere di EA SPORTS FC e del suo mondo utopico del calcio ha portato la BWSL, i nostri club e le nostre giocatrici a un pubblico completamente nuovo», ha dichiarato Zarah Al Kudcy, Chief Revenue Officer. «La nostra lega e i nostri club sono già tra i più giocati nel calcio femminile in-game e siamo entusiasti di continuare a crescere insieme».