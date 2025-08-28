Logo SportMediaset
Calcio

Nuove leghe, stadi e partner in EA Sports FC 26

28 Ago 2025 - 23:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Oggi Electronic Arts Inc. ha confermato una serie di nuove ed esclusive partnership pluriennali e integrazioni in-game per EA SPORTS FC 26, che offrirà più di 20.000 giocatori di oltre 750 club e nazionali, più di 120 stadi e oltre 35 campionati, grazie a oltre 300 partner del mondo del calcio a livello globale. Tra i punti principali, che riguardano sia maschile sia femminile, figurano una nuova partnership di marketing con la federazione calcistica inglese (English Football Association), che prevede una licenza rinnovata con le campionesse in carica della UEFA Women's EURO 2025 e la nazionale maschile, nonché una nuova collaborazione con uno dei Club più iconici al mondo, l'FC Bayern.

“Tutto quello che abbiamo aggiunto a FC 26 è stato plasmato dalle voci della nostra community”, ha affermato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA SPORTS FC. “Dal ritorno degli stadi e dei Club iconici attesi e richiesti a gran voce dai fan, all'ampliamento della rappresentanza di atlete nel calcio femminile ai massimi livelli, ogni novità aggiunta riflette il nostro impegno nell’offrire autenticità e nel celebrare l'incredibile eterogeneità del Gioco Più Bello del Mondo”.

EA SPORTS FC 26 è plasmato dall'autenticità e dalle opinioni della community, che ha richiesto l'inserimento di diversi stadi iconici, tra cui lo Stadio Diego Armando Maradona, un'aggiunta tanto attesa dai tifosi napoletani e dai fan di tutto il mondo. Si uniscono alla lista anche altri due stadi molto amati: l'Allianz Arena, sede del Bayern Monaco, e il Tüpraş Stadyumu, lo stadio del Beşiktaş.

Michael Diederich, vicepresidente esecutivo dell'FC Bayern, ha dichiarato: “Passione, impegno ed emozione sono le caratteristiche distintive del calcio, sia sul campo reale sia nel mondo virtuale, e la community di videogiocatori cresce con ogni nuova esperienza. Noi dell'FC Bayern siamo entusiasti di condividere questi valori con il nostro nuovo partner EA SPORTS FC. Insieme, vogliamo ampliare ulteriormente la nostra interazione con la prossima generazione di appassionati di calcio: in campo e sulla console di gioco”.

Questi aggiornamenti riflettono il costante impegno di EA SPORTS FC nel promuovere sia il calcio maschile sia quello femminile. I rinnovi delle licenze includono la Barclays Women's Super League, la D1 Arkema, la UEFA Women's Champions League e la UEFA Women's EURO, oltre alla continuazione delle partnership con Club di alto livello come l'Olympique Lyonnais Féminin. Le novità, tra cui Chelsea Women e FC Bayern Women, rafforzano ulteriormente la rappresentanza a livello globale di atlete appartenenti al calcio femminile d’élite in EA SPORTS FC. «Il potere di EA SPORTS FC e del suo mondo utopico del calcio ha portato la BWSL, i nostri club e le nostre giocatrici a un pubblico completamente nuovo», ha dichiarato Zarah Al Kudcy, Chief Revenue Officer. «La nostra lega e i nostri club sono già tra i più giocati nel calcio femminile in-game e siamo entusiasti di continuare a crescere insieme».

Fra gli altri rinnovi di partnership con campionati e Club si trovano: Atletico Madrid, River Plate, Racing Club, Scottish Premier League, e Belgian Pro League, tra gli altri. Tra i nuovi stadi aggiunti in FC 26 figurano il nuovissimo Hill Dickinson Stadium, l'Holstein-Stadion, lo Stade de la Beaujoire, il Mallorca Son Moix Stadium, la Red Bull Arena, il Wankdorf Stadium e il St. Jakob Park. e altri ancora. I pre-ordini sono ora disponibili per EA SPORTS FC 26, che sarà lanciato su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 26 settembre 2025, con accesso anticipato alla Ultimate Edition dal 19 settembre 2025.

