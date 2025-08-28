Logo SportMediaset
Conference League: sfuma sogno della Virtus San Marino, fuori da gironi

28 Ago 2025 - 23:20

Si infrange contro gli islandesi del Breidablik Kopavogur il sogno della Virtus Acquaviva di San Marino di essere la prima squadra della piccola repubblica a pochi chilometri da Rimini a qualificarsi nella fase a gironi di Conference League. I sanmarinesi sono stati sconfitti per 3-1 in casa in uno stadio pieno di tifosi: i neroverdi avrebbero dovuto recuperare la sconfitta per 2-1 dell'andata. Impresa non impossibile ma resa più difficile per l'espulsione di un proprio giocatore sul finire del primo tempo a causa di una doppia ammonizione. Il primo tempo era terminato sul risultato di 1-1. 

