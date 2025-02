Italia U17, Azzurrini sconfitti 4-0 dalla Francia in amichevole

Termina con una sconfitta il secondo e ultimo test amichevole della Nazionale Under 17 contro i pari età della Francia, in programma al Centro Tecnico Nazionale di Clairefontaine. Gli Azzurrini, campioni d'Europa in carica, hanno perso per 4-0, risultato che fa il paio con il 2-0 incassato due giorni fa. I transalpini sono passati in vantaggio al 5' grazie all'attaccante del Quevilly Rouen Ilan Assongo, prima di raddoppiare al 22' con il talento del Rennes Elias Legendre Quiñonez. Nella ripresa, in cui l'Italia è rimasta in dieci a causa dell'espulsione di Andrea Cullotta al 49', la formazione di Lionel Rouxel ha chiuso definitivamente i conti grazie alla doppietta del centrocampista dell'Auxerre Rudy Matondo, a segno al 55' e al 90'+2. "Non è una partita semplice da commentare - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -, perché, fino al momento dell'espulsione (di Andrea Cullotta al 49', ndr), abbiamo offerto una buona prova. Dopo esserci ritrovati in inferiorità numerica, siamo stati costretti a cambiare i nostri piani, optando per un sistema di gioco che non si sposava al meglio con le caratteristiche dei ragazzi in campo (tra cui non c'erano Jacopo Del Fabro e Cristian Galvano, colpiti da un virus influenzale, ndr). Siamo dispiaciuti per il risultato, ma siamo consapevoli che partite come queste rappresentano delle importanti verifiche, in cui possiamo valutare ulteriormente i ragazzi. Nel bene e nel male, abbiamo avuto delle risposte, che sono importanti in vista del prossimo turno delle qualificazioni europee (in programma dal 19 al 25 marzo in Croazia)".