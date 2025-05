Serie B, tutti i numeri della stagione

Il Frosinone ha trovato il gol con 20 giocatori diversi, più di ogni altra squadra in questo campionato, e considerando solo i giocatori nati dal 2003 in avanti, è la squadra che ha schierato più calciatori diversi in questo campionato (12), seguita dalla Salernitana (11). La Juve Stabia ha realizzato il 31% dei propri gol di testa, 13/42, più di ogni altro in questa Serie BKT. Il Mantova è la squadra che ha collezionato più presenze di giocatori italiani in questo campionato (591, seconda la Juve Stabia con 545). Nessuna squadra ha segnato più gol del Palermo su sviluppo di corner in questo campionato (12, come lo Spezia). Il Pisa ha fatto il proprio record di punti in una singola stagione di Serie BKT (76) ed è la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo (33) e una delle tre che ne ha subiti di meno (15, come Bari e Palermo). Il Sassuolo conta sei giocatori con cinque o più gol, più di ogni altra squadra in questo campionato, ed è la squadra che è rimasta in svantaggio per meno minuti in questo campionato (482). Il suo attaccante Domenico Berardi ha fornito 13 assist, nessun giocatore ne conta di più (al pari di Jari Vandeputte). Francesco Pio Esposito dello Spezia è il calciatore che in questo campionato ha effettuato più tiri totali (117) ed è il secondo calciatore nei maggiori cinque campionati europei, e rispettive seconde divisioni, nato dopo il 2002 a segnare almeno 17 reti, dopo solo il 2006 Eli Kroupi (22 reti nel Lorient in Ligue 2).