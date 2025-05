Milan-Bologna, Sinner arrivato all'Olimpico

Come annunciato da lui stesso ieri sera dopo la partita contro l'argentino Francisco Cerundolo, c'è anche Jannik Sinner all'Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Il numero uno del tennis mondiale, dichiarato tifoso del Milan, è arrivato intorno alle 20.18 allo stadio scortato dalla sicurezza. In tribuna anche il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del Cip Luca Pancalli. Tra gli altri anche l'ex ds della Lazio, Igli Tare che nelle ultime settimane è stato costantemente legato al club rossonero come possibile nuovo innesto in dirigenza. Tra gli ex giocatori anche l'ex difensore portoghese Pepe. Presente allo stadio anche la moglie del compianto Sinisa Mihajlovic, Arianna, allenatore sia del Milan che del Bologna. Tra i tifosi 'vip' da segnalare anche il cantante Cesare Cremonini, grandissimo tifoso del Bologna. Tra i tanti ex campioni presenti da segnalare naturalmente Francesco Totti, padrone di casa all'Olimpico, così come Roberto Baggio, Beppe Signori, Nelson Dida e tanti altri.