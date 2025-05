Real Madrid, Asencio accusato di aver diffuso video sessuali di minore

La sezione istruttoria del tribunale di San Bartolomé di Tirajana, in Gran Canaria, ha accusato formalmente il difensore del Real Madrid, Raul Asencio del Rosario, 22 anni, e i suoi ex compagni di squadra nelle giovanili del club 'merengue', Andres Garcia, Ferran Ruiz e Juan Rodriguez, di aver girato e diffuso video con contenuti sessuali in cui comparivano due donne, una delle quali minorenne (all'epoca aveva 16 anni), senza il loro consenso. Nel provvedimento che pone fine alla fase istruttoria e sollecita il rinvio a giudizio dei 4 calciatori - comunicato dal Tribunale Superiore di giustizia delle Canarie e ripreso dall'agenzia Efe - il gip rileva indizi di numerosi reati. Quelli ipotizzati sono: rivelazione di segreti senza consenso; violazione della privacy; distribuzione e invio a terzi dei video senza avviso alle interessate e con pregiudizio per loro; adescamento di minore a fini pornografici; e possesso di pornografia infantile. Secondo alcuni media locali, gli accusati rischiano una pena fino a 5 anni. Raul Asensio, 22 anni, originario di La Palmas de Gran Canaria, è un giovane difensore centrale proveniente dal settore giovanile del Real Madrid e ha debuttato in prima squadra nella stagione 2024-2025, conquistando (grazie anche al grave infortunio di Eder Militao) un posto a titolare.