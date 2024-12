Italia U15 vince Torneo di Sviluppo Uefa, 3-2 al Portogallo

Successo della Nazionale Under 15, che, grazie alla vittoria per 3-2 sui padroni di casa del Portogallo alla Cidade do Futebol di Algés, ha chiuso il Torneo di Sviluppo Uefa al primo posto con 7 punti. Gli Azzurrini hanno sbloccato il risultato al 5' grazie al trequartista del Genoa, Roberto Scaglione, per poi raddoppiare al 48' con Federico Croci, attaccante della Fiorentina. Al 64', la formazione di Enrico Battisti si è portata sul 3-0 grazie, ancora una volta, al suo numero 10 Scaglione. Nel finale, il Portogallo ha accorciato le distanze, prima con Emiliano Cassamá al 78' e poi con Tiago Caires al 90'+4, entrambi in forza al Porto.