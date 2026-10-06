Italia testa di serie a Euro 2028 ma retrocessione in Nations ancora possibile

La situazione nel Girone A1, quello Azzurro, è la seguente: Francia 10 punti, Italia 7, Belgio 6 e Turchia 0. Gli Azzurri hanno evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e saranno testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.
Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale mentre se chiudessimo tra le due peggiori terze andremmo allo spareggio di andata e ritorno contro una seconda classificata della Lega B per evitare la retrocessione.