Italia, Mancini positivo al Covid: in panchina Evani

NAZIONALE

Anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è risultato positivo al Covid -19. Lo rende noto la Figc, che comunica anche che Mancini è asintomatico e si trova in isolamento presso la propria abitazione. La positività del ct è emersa nell'ambito del prescreening in vista del raduno di domenica. Si tratta di controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista degli impegni nelle competizioni Uefa.

Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti il tecnico degli Azzurri si è subito posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc.

Al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Alberico Evani per guidare l'Italia contro Estonia (amichevole, 11 novembre), Polonia (Nations League, 15 novembre), Bosnia (Nations League, 18 novembre) anche se per l'ultimo match potrebbe esserci una speranza per Mancini se si negativizzasse in pochi giorni.