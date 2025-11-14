Logo SportMediaset

Calcio

Italia-Norvegia, 'quiet room' per disabili cognitivi

14 Nov 2025 - 20:54

ìItalia-Norvegia partita di gala al Meazza, anche se senza risultati concreti in palio vista la classifica del girone di qualificazione al Mondiale, e la Figc scenderà in campo insieme agli azzurri per promuovere la sostenibilità sociale e ambientale in linea con il nuovo format gara introdotto nel 2024. In occasione del match di domenica sono infatti in programma una serie di iniziative volte a favorire l'accessibilità, l'inclusione e l'economia circolare. La prima e' la 'quiet room': con il supporto della divisione calcio paralimpico e sperimentale della federazione, negli Sky Box Arancio del 'Meazza' verranno allestite due 'Quiet Room' per i calciatori della DCPS con disabilità cognitive, psicologiche e sensoriali. Lo spazio si pone l'obiettivo di favorire l'inclusione di persone vulnerabili, dando loro la possibilità di seguire la partita in un ambiente protetto e accogliente e contribuendo così a rendere il calcio uno sport davvero accessibile a tutti. Come di consueto per i match casalinghi dell'Italia, sarà inoltre attivo il servizio di audiodescrizione per i tifosi non vedenti e ipovedenti. Grazie alla collaborazione con CMT-Connect me too, che rende accessibile il servizio, 50 tifosi non vedenti e ipovedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano e di Sportrealeyes - l'associazione sportiva guidata dal campione di sci nautico Daniele Cassioli - potranno seguire la gara degli azzurri dai propri smartphone attraverso un'audiocronaca dedicata. A completare il quadro della sostenibilità, nelle aree hospitality dello stadio verranno adottate misure ispirate ai principi dell'economia circolare: catering sostenibile, eliminazione della plastica, utilizzo di prodotti biologici e a km 0. In collaborazione con la cooperativa sociale 4EXODUS di Milano verranno inoltre gestite le eccedenze alimentari con l'obiettivo di ridurre gli sprechi. Al termine della gara le giacenze saranno raccolte e redistribuite a persone con vulnerabilità. 

