Italia, Nicolussi Caviglia: "Kean può essere un leader in azzurro"

"Con Moise Kean ho un rapporto unico. Ha qualità molto importanti. Credo che possa tirare fuori qualità di leadership". Così il 25enne centrocampista della Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, in conferenza stampa oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano dove gli azzurri stanno preparando le partite di qualificazione al Mondiale contro Estonia, sabato 11 ottobre a Tallin, e Israele martedì 14 ottobre a Udine, ha parlato del suo compagno d club e di Nazionale.