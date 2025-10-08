Logo SportMediaset
Calcio

Italia, Nicolussi Caviglia: "Kean può essere un leader in azzurro"

08 Ott 2025 - 20:26

"Con Moise Kean ho un rapporto unico. Ha qualità molto importanti. Credo che possa tirare fuori qualità di leadership". Così il 25enne centrocampista della Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, in conferenza stampa oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano dove gli azzurri stanno preparando le partite di qualificazione al Mondiale contro Estonia, sabato 11 ottobre a Tallin, e Israele martedì 14 ottobre a Udine, ha parlato del suo compagno d club e di Nazionale.

Calcio ora per ora
21:25
Inaugurato nuovo Museo del calcio, Gattuso: “Sento la responsabilità di essere CT, ma ne sono orgoglioso"
21:20
Serie A, Nico Paz vince il premio "Rising Star" del mese di settembre
21:10
Lazio; distorsione alla caviglia destra per Dia
20:31
Salah fa doppietta e trascina il suo Egitto a Mondiali 2026
20:26
Italia, Nicolussi Caviglia: "Kean può essere un leader in azzurro"