Italia: Kean verso il forfait con Israele, ma sulla caviglia filtra ottimismo

Con tutta probabilità Moise Kean non sarà a disposizione del ct Gennaro Gattuso per la sfida di martedì sera contro Israele. Secondo Sky Sport la caviglia dell'attaccante della Nazionale, infortunatosi sabato sera durante la sfida all'Estonia, non si è gonfiata e, in attesa degli esami strumentali, sulle sue condizioni filtra ottimismo: dovrebbe trattarsi solo di una distorsione, che comunque non gli permetterà di scendere in campo a Udine. Per il momento comunque Kean non farà ritorno a Firenze e resterà con gli altri azzurri in attesa dell'esito degli esami.