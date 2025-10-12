Logo SportMediaset
Calcio

Italia: Kean verso il forfait con Israele, ma sulla caviglia filtra ottimismo

12 Ott 2025 - 13:42
© IPA

© IPA

Con tutta probabilità Moise Kean non sarà a disposizione del ct Gennaro Gattuso per la sfida di martedì sera contro Israele. Secondo Sky Sport la caviglia dell'attaccante della Nazionale, infortunatosi sabato sera durante la sfida all'Estonia, non si è gonfiata e, in attesa degli esami strumentali, sulle sue condizioni filtra ottimismo: dovrebbe trattarsi solo di una distorsione, che comunque non gli permetterà di scendere in campo a Udine. Per il momento comunque Kean non farà ritorno a Firenze e resterà con gli altri azzurri in attesa dell'esito degli esami.

