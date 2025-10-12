Bernardeschi: "Mi davano per finito, a Bologna per rimettermi in gioco"

"Perché Bologna? Negli ultimi anni ha fatto qualcosa di importante e speciale, sia per la città che per il calcio italiano. È una società seria, ha un grandissimo presidente e dirigenti di livello. Mi intrigava il fatto di rimettermi in gioco ancora, perché magari qualcuno poteva pensare che fossi finito. Mi piace sentire il fuoco, in una società con un grande progetto e grandi obiettivi. Mi sto trovando molto bene". Lo ha detto Federico Bernardeschi, attaccante del Bologna, intervenendo all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento.