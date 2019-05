Italia-Germania, sfida infinita: in autunno il match tra le leggende

21/05/2019

Le stelle del passato di Germania e Italia si potrebbero affrontare in campo in autunno in un nuovo revival della classica del calcio europeo, che nei match più importanti ha quasi sempre visto trionfare gli Azzurri. La Figc sta infatti lavorando con i colleghi tedeschi per organizzare la sfida fra settembre e ottobre a Francoforte, dove già è andata in scena nel 2012 un'amichevole fra rappresentative 'vintage' delle due nazionali davanti a 30mila spettatori.