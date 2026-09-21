Italia, Filippo Galli: "Qualche nuvola su Mancini, ma aspettiamo i risultati"

"Mancini è il Ct giusto? E' chiaro che quello che c'è stato prima mette qualche nuvola intorno a lui, ma aspettiamolo ai risultati e alle prestazioni". Così l'ex milanista Filippo Galli, ospite di 'Radio anch'io sport', sulla nuova Nazionale targata Roberto Mancini all'esordio in Nation League. "Ho molta fiducia nei giovani, ma - aggiunge Galli a proposito dei giocatori chiamati in Nazionale - forse questo non è ancora un Paese per giovani anche se sembra di vedere qualche spiraglio. Bisogna rischiare qualcosa, c'è un problema di sistema calcio". Poi Galli parla del 'suo' Milan: "Ieri da parte del Milan c'è stato un segnale importante dal punto di vista del gioco e della prestazione, ha il terzio attacco del campionato mentre in difesa ha qualche pecca e c'è da migliorare. Si era subito crocifisso Amorim da parte soprattutto dei tifosi e questo è un peccato, è necessario avere tempo per costruire un qualcosa. E' un Milan che vuole essere meno pragmatico e più propositivo nel gioco".