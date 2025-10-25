Logo SportMediaset

Calcio

Italia femminile, martedì amichevole a Parma contro tabù Brasile

25 Ott 2025 - 21:15

Il 4-3 sul Brasile centrato a Rabat dall'U17 ai Mondiali femminili di categoria ha dato ulteriore slancio alle ambizioni della Nazionale maggiore, pronta martedì a Parma (ore 18.15, diretta su Rai 2) ad andare a caccia della prima vittoria della storia con le Verdeoro, uscite finora vincitrici da sette degli otto precedenti, l'ultimo dei quali disputato tre anni fa a Genova (0-1). Il ping pong delle emozioni tricolori proseguirà dunque anche tra tre giorni, quando Azzurre e Azzurrine (che stasera scopriranno il nome delle loro prossime avversarie) torneranno in campo per cercare di centrare i rispettivi obiettivi. Da una parte interrompere il tabù Selecao e proseguire il percorso di crescita in vista della tournée negli Stati Uniti di fine novembre e dell'inizio delle qualificazioni mondiali, al via a febbraio, dall'altra scrivere una nuova bellissima pagina di storia grazie al talento delle giovani calciatrici italiane. Una qualità messa in mostra in Marocco come al 'Sinigaglia' di Como, dove il Ct Andrea Soncin ha fatto debuttare Alice Corelli, Margherita Monnecchi, Nadine Nischler e Martina Tomaselli, lanciando dal primo minuto anche la 20enne Eva Schatzer e la 22enne Federica D'Auria, senza dimenticare naturalmente la classe 2006 Giulia Dragoni, tornata nella ripresa a vestire la maglia della Nazionale dopo mesi di stop per l'infortunio alla caviglia. La meglio gioventù azzurra è quindi pronta a prendersi la scena, a dimostrazione del lavoro svolto dal Club Italia e dagli staff delle giovanili, come dimostrato anche dai recenti risultati centrati da Under 19 e Under 23. In vista dell'appuntamento di martedì nel fortino del 'Tardini', dove l'Italia ha finora centrato due vittorie e un pareggio, questa mattina il gruppo di Andrea Soncin è subito tornato al lavoro a Coverciano per preparare l'appuntamento con la settima forza del Ranking Fifa (l'Italia è dodicesima), impegnata oggi alle 18.30 nell'amichevole di Manchester con l'Inghilterra campione d'Europa. Domani mattina l'ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale che precederà la partenza per Parma. 

