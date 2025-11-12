Logo SportMediaset

Calcio

Italia femminile, il ct Soncin continua il tour dei centri sportivi di A

12 Nov 2025 - 22:41

Undicesima tappa per Andrea Soncin del tour presso i centri sportivi dei club di Serie A. Questa mattina il Ct ha fatto visita alla Lazio, venendo accolto nel quartier generale di Formello dal direttore sportivo Raffaele Pinzani. Accompagnato dal preparatore atletico Mattia Toffolutti e dal preparatore dei portieri Massimo Lotti, Soncin ha assistito all'allenamento della squadra, incontrando le calciatrici e intrattenendosi poi con l'allenatore Gianluca Grassadonia e con lo staff tecnico biancoceleste. All'appello manca solo la visita al Genoa, che il Ct effettuerà al rientro dall'imminente tournée negli Stati Uniti, dove le Azzurre giocheranno due amichevoli con la Nazionale di casa (sabato 29 novembre a Orlando e martedì 2 dicembre a Fort Louderdale).

