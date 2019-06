Italia femminile, ct Bertolini: "Grande reazione". Da Mancini a Salvini piovono complimenti

09/06/2019

Una vittoria in rimonta contro la favorita Australia ha aperto il Mondiale di calcio femminile dell'Italia. La doppietta di Bonansea, con la rete decisiva al 95' proprio come Totti nel 2006, ha regalato tre punti alle "Ragazze Mondiali" capaci nelle ultime settimane di accrescere l'interesse attorno alla propria esperienza. "Siamo partite male nel primo tempo, avevamo paura - ha ammesso il ct Milena Bertolini -. Nella ripresa abbiamo reagito e abbiamo iniziato a fare quello che sappiamo fare. Abbiamo sofferto tanto e avuto un pizzico di fortuna, ma quando hai un gruppo con uno spirito come il nostro è più facile vincere le partite. Ringrazio gli italiani perché abbiamo sentito l'affetto da qua, per noi è stata una spinta in più".



Una "vittoria di cuore" anche per Sara Gama, il capitano dell'Italia: "Ho complicato le cose causando il rigore - ha ammesso -, però siamo una grande squadra e nella ripresa, dopo esserci parlate, abbiamo iniziato a giocare e penso si sia visto. All'inizio eravamo emozionate, l'affetto che arrivava dai tifosi si sentiva molto, siamo felice e speriamo di continuare così".



Il successo last minute ha acceso l'entusiasmo dei tifosi italiani, anche i più scettici, e tra i personaggi dello sport e della politica non sono tardati i complimenti social e non: "Grandi!! Ben fatto!!! Complimenti per l'esordio fantastico e pieno di emozioni" ha twittato il ct della Nazionale maschile Roberto Mancini. "Mai mollare e si vince, fantastiche!!" - invece, il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Bellissima gioia last minute" il tweet di Matteo Renzi.



"Alle ragazze vanno le mie congratulazioni non solo per questa vittoria e per l'impresa sportiva che stanno affrontando - ha commentato Vincenzo Spadafora, sottosegretario con delega alle Pari opportunità . ma anche per quella sociale e culturale. Sono certo infatti che manifestazioni come questa possano riuscire a generare una riflessione sulla situazione delle Pari Opportunita' nel nostro Paese ed aiutarci a capire che nel calcio, cosi' come nelle altre attivita' di tutti i giorni, gli stereotipi di genere non hanno alcun senso. Forza ragazze".