Italia, è caccia al nuovo rigorista: per il post-Jorginho sono tre i nomi  

Dopo l'ennesimo rigore sbagliato in Nazionale, Jorginho non si recherà più sul dischetto con la maglia dell'Italia. A poche ore da Ucraina-Italia tutti si chiedono: chi sarà il prossimo rigorista designato da Luciano Spalletti? Guardando i convocati del ct, sono tre i papabili: Federico Dimarco, Matteo Politano e Giacomo Raspadori, quest'ultimo però destinato alla panchina nel match di questa sera a Leverkusen. A Jorginho quindi, non resterà che tifare: come ha detto Spalletti infatti, inutile forzare il regista dell'Arsenal di Arteta.