Italia donne a Coverciano, scatta Nations League

"Adesso concentriamoci sui primi impegni di Nations League per arrivare preparate nel migliore dei modi all'Europeo". Così Andrea Soncin ha dato il via al primo raduno 2025 della nazionale femminile a Coverciano in vista delle gare contro Galles (venerdì a Monza) e Danimarca (25 febbraio a La Spezia) che insieme alla Svezia fanno parte del Gruppo 4 della Lega A della competizione. L'Italia riparte con 29 calciatrici che da ieri sera si alleneranno nel centro tecnico federale. "E' bello ricominciare dopo due mesi e mezzo - ha aggiunto il commissario tecnico - Affrontiamo la nuova parte del nostro percorso, c'è grande collaborazione con i club e le giocatrici stanno facendo ottime cose". Le convocazioni sono state fatte in base al rendimento in campionato e alle esigenze di queste prime due partite, fischio di inizio per entrambe alle 18,15. "Abbiamo tempo per allestire il gruppo che andrà all'Europeo in Svizzera - ha spiegato Soncin - Le convocazioni non verranno fatte prima del 25 giugno. Abbiamo un gruppo molto ampio, lavoriamo in sinergia con l'Under 23, valuteremo tutto con grande attenzione". Per questo raduno prima chiamata per Beatrice Merlo dopo il Mondiale del 2023 ed è un ritorno in azzurro anche per Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte. Costretta al forfait Eva Schatzer per un problema fisico, al suo posto è stata convocata Michela Catena. Tra le 29 azzurre figura poi Arianna Caruso che nell'ultimo mercato invernale si è trasferita in Germania al Bayern Monaco: ''Lo considero un messaggio molto positivo per il lavoro della Nazionale e di tutto il movimento - ha commentato Soncin - Siamo contenti che lei possa vivere questa esperienza in un club così prestigioso, la troveremo ancor più determinata ed entusiasta''. La nuova maglia che vestirà l'Italia è già stata esibita dalla cantante Rose Villain a Sanremo: ''La sua canzone parla di un desiderio che nasce da un sogno, una passione, ed è quanto accomuna tutti noi che facciamo parte di questa Nazionale. La passione ci deve portare ad una crescita giornaliera".