Italia ancora in corsa, Bergamaschi regala un punto contro l’Islanda

EUROPEI DONNE

Le azzurre riescono a raggiungere l’1-1 nel secondo tempo ed evitano l’eliminazione ai gironi

Nella seconda gara del gruppo D degli Europei femminili arriva un pareggio 1-1 per l’Italia. A Manchester le azzurre chiudono in svantaggio il primo tempo contro l'Islanda. A sbloccare la partita al 3' Vilhjalmsdottir. Nella seconda frazione, però, arriva la reazione della squadra di Milena Bertolini che pareggia con la rete di Bergamaschi al 62’. Fondamentali i cambi a inizio ripresa. Lunedì la gara decisiva contro il Belgio.

La storia si può ancora scrivere. Con il pareggio 1-1 ottenuto contro l’Islanda le azzurre possono ancora giocarsi il passaggio del turno nell’ultima giornata di questa prima fase degli Europei femminili. Non passano neanche 3’ che l’Islanda, al primo affondo, trova il vantaggio con la rete di Vilhjálmsdóttir. L’azione del gol parte da una rimessa laterale islandese, Gama non riesce ad allontanare e sulla palla si avventa proprio Vilhjálmsdóttir. Sul tiro Giuliani non può nulla e il pallone si infila sotto l’incrocio dei pali. Parte, quindi, in salita la gara delle azzurre. Cinque minuti più tardi una buona opportunità per Piemonte, ma la conclusione è sopra la traversa. L’Italia inizia ad alzare il ritmo e arriva in più occasioni davanti alla porta di Sigurdardottir, ma la poca lucidità nell’ultimo passaggio e in fase di finalizzazione fanno chiudere alle azzurre il primo tempo sotto di una rete.

Al rientro in campo Milena Bertolini stravolge la formazione per provare a recuperare la partita. A portare in parità il match, al 62', è Valentina Bergamaschi. Il difensore del Milan sfrutta l’assist di Bonansea, entrata a inizio ripresa, e da due passi mette il pallone in rete. L’Italia spinge e al 73’ si avvicina al vantaggio. Sempre Bonansea che recupera un pallone da limite dell’area e colpisce il palo. La squadra di Bertolini rischia nel finale ma si porta a casa un punto fondamentale. Il gruppo D dice che l’Italia ora ha gli stessi punti dell’Islanda, in attesa dell’altra gara che si disputerà stasera tra Francia e Belgio. Lunedì ci sarà proprio il Belgio: non si potrà più sbagliare perché in gioco ci sono i quarti di finale.