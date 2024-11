A Coverciano l'Italia di Spalletti ha iniziato a lavorare in vista degli ultimi due impegni del girone di Nations League contro Belgio e Francia. Oltre a Vicario e a Donnarumma, in campo però si sono presentati soltanto sette giocatori di movimento: Gatti, Okoli, Savona, Cambiaso, Tonali, Frattesi e Raspadori. Per gli altri convocati solo lavoro in palestra. Locatelli, chiamato dal ct dopo l'indisponibilità di Ricci, si unirà in serata il gruppo azzurro.