Israele, gara di campionato interrotta per lancio di razzi in campo

Una partita del campionato di calcio israeliano è stata sospesa all'intervallo per motivi di sicurezza dopo che i tifosi hanno lanciato dei razzi contro i giocatori. Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv erano in parità sull'1-1 lunedì dopo il primo tempo. Il Maccabi Tel Aviv ha segnato con un calcio di rigore al 15' minuto di recupero. Il Maccabi Tel Aviv ha detto che "la polizia ha deciso di interrompere la partita per paura della sicurezza di giocatori e tifosi". I media israeliani hanno riferito che il ministro dello sport Miki Zohar ha chiesto alla polizia di interrompere la partita.