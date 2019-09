Pippo Inzaghi prova a caricare Piatek, ancora a digiuno in questa stagione e 'vittima' della presunta maledizione della maglia numero 9. "La maledizione non esiste, Piatek tornerà presto a segnare. Senza credere alla scaramanzia, ma contando solo sulla sua grande forza. Credo che la cosa che ci accomuna maggiormente sia il fiuto del gol, ma lui ha le sue caratteristiche e sono sicuro che con le sue doti tornerà presto a segnare. E poi è un attaccante che mi piace: ha spirito e voglia di combattere. Il peso della mia eredità? Non scherziamo, l’eredità non c’entra nulla. Cosa avrei dovuto dire io? Prima di me l’hanno indossata fuoriclasse del calibro di Van Basten e Weah", le parole dell'ex bomber del Milan e attuale tecnico del Benevento alla Gazzetta dello Sport.