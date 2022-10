Inter, Inzaghi: "Col Bayern qualche cambio. Spero di riavere Lukaku entro la sosta"

VERSO BAYERN-INTER

Il tecnico nerazzurro: "Rispetto a settembre siamo cresciuti, la squadra sta dando ottime risposte"

Contro il Bayern senza Lukaku ma con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions già in tasca. La sfida di domani sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera non mette nulla in palio (i padroni di casa sono già aritmeticamente primi nel girone proprio davanti ai nerazzurri) ma resta pur sempre un incrocio affascinante e utile per testare lo stato di forma di chi sinora ha giocato meno. Salvo sorprese, mister Inzaghi dovrebbe infatti cambiare diversi uomini in formazione, tenuto conto anche del match contro la Juve di domenica prossima. Il tecnico nerazzurro, in conferenza, parte però proprio da Lukaku e dagli altri infortunati assenti in Baviera: "Romelu ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. Il comunicato della società è chiaro, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, spero di poterlo riutilizzare prima della sosta. Brozovic speriamo che possa tornare domenica con la Juve, poi si è fermato D'Ambrosio che non lo avremo fino a dopo la sosta". Detto questo, la partita: "Rispetto a settembre siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli. Domani non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio, contro una delle migliori d'Europa. Vogliamo fare una gara seria, organizzata, sapendo che ci saranno delle difficoltà, troviamo una squadra molto molto forte, con una rosa profonda". Un pensiero, però, anche sulla sfida contro la Juve all'orizzonte: "Sappiamo che partita abbiamo domenica, cambierò qualcosa ma non troppo. La squadra sta dando ottime risposte".

Tenuto conto che anche Dzeko non è al top e che Lautaro non ha quasi mai riposato, uno dei cambi potrebbe riguardare l'avanzamento di Mkhitaryan a sostegno di Correa: "Sì, Dzeko ha preso una botta ma penso di averlo a disposizione, ma Correa sta bene, Lautaro sta bene e in più abbiamo due ragazzi della Primavera che ci possono dare una mano". Ermetico, almeno da questo punto di vista. Chiaro invece sotto altri: "In porta giocherà Onana, Handanovic non è disponibile e da quando torneremo in Italia lavorerà per tornare a disposizione. A centrocampo Asllani sta crescendo tanto e mi sta mettendo in difficoltà. Da play sta facendo bene Calhanoglu, domani valuterò se da mezzala o da regista ma può essere la partita giusta per Asllani".