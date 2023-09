Inter, Dzeko: "Sorpreso da Lukaku, io sarei rimasto volentieri..."

LE PAROLE

L'ex centravanti nerazzurro confessa: "Ero sicuro che mi avessero lasciato andar via anche per dare più spazio a lui"

Edin Dzeko dice la sua sul mancato ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Guardando la scelta fatta su di me ero sicuro che fosse stata fatta anche per dare più fiducia a lui - ha confessato a Prime Video l'attuale attaccante del Fenerbahce -. Ero convinto che il club non volesse avere un giocatore diciamo importante come me, che avrebbe potuto dare un po' di fastidio a Romelu e che magari non lo avrebbe fatto giocare sempre titolare. Per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine non sia tornato all'Inter".

Nella stagione 2022/23 Dzeko era stato quasi sempre titolare in coppia con Lautaro, specialmente nella parte centrale della stagione, collezionando in tutto 52 presenze, 14 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. L'Inter ha tuttavia deciso di non rinnovare il contratto al 37enne bosniaco, che ha poi firmato come parametro zero col Fenerbahce, con cui ha tenuto fin qui un rendimento spaventoso: 6 gol e 5 assist tra Süper Lig turca e qualificazioni alla Conference League.