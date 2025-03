Inter, attesa per gli esami di Zielinski: Inzaghi studia nuove mosse con Correa e Zalewski

Oggi gli esami per Zielinski: previsioni negative, lo stop si preannuncia lungo. Quanto lungo? Diciamo che la dinamica dell'infortunio, il muscolo coinvolto, il dolore manifestato sono indizi che portano a una prognosi sommaria di 50/60 giorni: l'Inter rischia così di ritrovare il centrocampista polacco solo a maggio. Il polpaccio è il muscolo più "infido" che ci sia, i tempi di guarigione sono dilatati e il rischio di ricadute sempre alto. Tutto dipenderà ovviamente dagli accertamenti a cui il giocatore si sottoporrà in giornata, ma comunque vada Simone Inzaghi dovrà affrontare questa fase delicata della stagione senza una pedina importante: in campionato e Coppa Italia sarà possibile (probabile?) rivedere la soluzione d'emergenza adottata sabato sera contro il Monza, con Correa adattato sulla linea di centrocampo, in Champions no, data l'esclusione dell'argentino dalla lista Uefa. Sul fronte infortuni, più in generale, il primo rientrante dovrebbe essere tuttavia Zalewski: l'esterno sinistro ex Roma, a sua volta adattabile e riprogrammabile nel ruolo di interno di centrocampo, potrebbe infatti tornare tra i convocati per il match contro l'Atalanta. Tempi invece più lunghi per Dimarco e Darmian, rimandati a dopo la sosta. Per il primo, poi, resta l'incognita della possibile convocazione in Nazionale: l'Inter ovviamente preferirebbe non accadesse, il lavoro diplomatico è già in essere per evitare inutili rischi.