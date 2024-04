Arrivano gli arabi: Zhang tratta la cessione dell'Inter

L'INTRIGO

Secondo il Corriere della Sera i colloqui sarebbero avanzati. I tempi, anche per via del debito da ripianare con Oaktree, saranno per forza di cose stretti

Gli arabi, all'improvviso. Con il prestito di Oaktree in scadenza tra un mese e una manciata di giorni, Steven Zhang prova un colpo a sorpresa e tratta la cessione dell'Inter a un membro della dinastia saudita regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman. Non il solito ricchissimo fondo Pif, dunque, ma un acquirente che rientrerebbe nella cerchia della famiglia reale di Riad. Lo scrive il Corriere della Sera, a firma di Francesco Bertolino, spiegando che la trattativa è condotta in prima persona dal presidente dell’Inter con l’ausilio delle banche d’affari Goldman Sachs e Raine, a cui da tempo è stato affidato l’incarico di lavorare al riassetto finanziario della società. Il tutto, però, spiegando che da fonti del club si precisa che abboccamenti ve ne sono stati anche in passata e tutti rimasti tali. Insomma, se ne parla e poi si vedrà.

La notizia, scrive il Corriere, ha trovato parecchi riscontri, ma va, per la delicatezza della questione, trattata con le pinze. Tra la trattativa e la cessione ci sono tanti ma, primo tra i quali la posizione di Oaktree con cui il presidente nerazzurro sta da tempo cercando di trovare la quadra per un possibile rifinanziamento del debito di 250 milioni, più 70 di interessi, in scadenza il prossimo 20 maggio.

Oaktree resta il nodo della questione per diversi motivi: intanto perché costringe l'Inter a una corsa contro il tempo dando a Zhang un margine necessariamente ridotto, economico e temporale, per trarre il massimo dalla eventuale cessione (l'Inter è valutata non meno di un miliardo e duecento milioni, ndr). Quindi perché, con la famiglia reale saudita già evidentemente interessata all'affare, il fondo Usa potrebbe trovar conveniente escutere il pegno Inter e avviare con gli arabi una nuova e per lui più proficua discussione.

In ogni caso, però, se davvero l'interesse dovesse trasformarsi in cessione concreta, il futuro dell'Inter sarebbe in mani arabe, una buona notizia per i molti tifosi nerazzurri. Che a venderla sia Zhang o Oaktree. Meglio di così, nell'anno della stella, davvero non era possibile.

