Inter, Zanetti: “Mondiale grande occasione. Chivu? Lo conosce bene”

“Questo Mondiale è una grande occasione per tutti noi, vogliamo competere e dobbiamo iniziare dal passare la fase a gironi”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato così a pochi giorni dall’esordio dei nerazzurri nel Mondiale per Club ai microfoni di DSports. “Abbiamo cambiato allenatore, ora abbiamo Chivu che conosco bene - continua Zanetti - e vogliamo fare le cose per bene, questa sarà sicuramente una grande prova per tutti. Il nostro obiettivo è sempre arrivare fino alla finale”.