Inter verso il debutto a Los Angeles: si riparte dal 3-5-2 inzaghiano

L’emergenza principale è in attacco, dove l’Inter ha già salutato Arnautovic e Correa che erano in scadenza di contratto e hanno lasciato i nerazzurri. L’argentino giocherà il Mondiale con la maglia del Botafogo al contrario di Mehdi Taremi, altro assente in casa Inter. L’attaccante iraniano è bloccato a Teheran per l’escalation tra Israele e Iran che ha bloccato il traffico aereo dalla capitale iraniana. Viste le assenze l’Inter aveva convocato i due fratelli Esposito, ma Chivu potrà contare solo su Sebastiano visto l’infortunio di Francesco Pio, uscito malconcio dal playoff di Serie B con lo Spezia. Contro il Monterrey potrebbe recuperare Marcus Thuram, ma difficilmente giocherà dal primo minuto e per questo la coppia d’attacco sarà composta da Sebastiano Esposito al fianco di Lautaro Martinez. Chivu ripartirà dal 3-5-2, per mantenere i principi di gioco che tanto hanno funzionato sotto la guida di Simone Inzaghi e che hanno portato alla salvezza del Parma.