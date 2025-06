Tutto pronto in casa Inter per il secondo turno del girone al Mondiale per Club contro l'Urawa. Ecco il 3-4-2-1 scelto da Chivu: Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; L.Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; Zalewski, S. Esposito; Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, Cocchi, Bastoni, Sucic, Mkhitaryan, Berenbruch, Valentin Carboni, De Pieri, P. Esposito.