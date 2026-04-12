Barella subissato di fischi al Sinigaglia, l'ex si vendica facendo 4 con la mano...
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È il minuto 77' di Como-Inter e Nicolò Barella, fin lì uno dei migliori in campo, viene richiamato in panchina da Chivu. Il pubblico del Sinigaglia fischia sonoramente il centrocampista che nel 2016 ha giocato 16 partite con la maglia dei lariani e l'azzurro, mentre sta per uscire, saluta con la mano destra indicando il 4 all'indirizzo del pubblico...
"Scudetto? Aspettiamo ancora un po', abbiamo vinto questa ma le altre sono sempre pronte ad aspettare un nostro errore. La cosa buona è che è tutta nelle nostre mani". Così Barella dopo la partita: "Il Como è una grande squadra e lo sta dimostrando. Venire qui è difficilissimo, giocano un grande calcio. Abbiamo dovuto tirare fuori qualcosa che non avevamo, è la dimostrazione che siamo una squadra forte", ha aggiunto. "Ci sta soffrire. La reazione che abbiamo avuto è da gruppo che ha ancora fame".