INTER, SPALLETTI: "UN KO SICURAMENTE PESANTE"

31/03/2019

"Sicuramente e' una sconfitta pesante, contro una concorrente diretta. Una partita che secondo me e' stata condotta molto bene per larghi tratti, non siamo stati fortunati sulle occasioni iniziali poi loro sono andati in vantaggio e hanno potuto fare la partita che volevano". Cosi' Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Per il tecnico la sconfitta "nasce da questi episodi qui, perche' noi siamo stati molto bene in campo. Loro coi terzini ripartono molto bene e noi siamo stati disordinati con poche chiusure preventive. Poi la Lazio un paio di occasioni le crea con chiunque, hanno segnato alla prima azione e questo ha complicato tutto".