INTER, SPALLETTI PERDE DE VRIJ

27/03/2019

Brutta tegola per l'Inter in vista dell'importante gara di campionato contro la Lazio. Come comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, "Stefan De Vrij è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. L'esame ha evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate a inizio settimana prossima". L'olandese salterà quindi certamente la gara contro la Lazio.