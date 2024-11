"In Champions bisogna fare attenzione a tutti i dettagli, per noi è una vittoria molto importante. Nella ripresa poi abbiamo sofferto un po' ma siamo rimasti sempre molto compatti. Il clean-sheet? Per un portiere è bellissimo. Ed è frutto di un lavoro di squadra. Spero di farne altri". Così Yann Sommer, tecnico dell'Inter, dopo la vittoria dell'Inter sul Lipsia.